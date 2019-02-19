شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو سلاح يوفنتوس القوي أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أنهى فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب واندا متروبوليتانو.

وشهدت تدريبات السيدة العجوز مشاركة جميع اللاعبين، استعدادا للمباراة الصعبة أمام الروخي بلانكوس، باستثناء خوان جييرمو كوادرادو المصاب، في مران ظل مفتوح أمام وسائل الإعلام، طيلة 15 دقيقة.

وشد يوفنتوس الرحال إلى العاصمة الإسبانية مساء اليوم، حيث مطار باراخاس في مدريد، قبل التوجه إلى ملعب واندا متروبوليتانو، لعقد مؤتمر المباراة الصحفي، قبل الصدام المرتقب، مساء غدٍ الأربعاء.

ويستأنف الفريق الإيطالي مشوار الحلم الأوروبي، مدعوما بشهية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تمكن من تسجيل 22 هدفاً في مرمى أتلتيكو، كما عزز البيانكونيري صدارته للكالتشيو بفارق 13 نقطة عن نابولي الثاني.

وكان ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، اعترف بعد الفوز على فروسينوني، الجمعة الماضي، بثلاثية، أن فريقه يتعين عليه تسجيل هدف واحد على الأقل في مرمى الأتلتي، على ملعب المتروبوليتانو، لتسهيل الأمور في مباراة العودة.