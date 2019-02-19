شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا الإسبانية تتوج ريال مدريد بالأفضل وتقصي قطبي الكرة المصرية والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- أثارت صحيفة ماركا الإسبانية، الجدل حول أفضل الأندية في العالم بعدما أوضحت الصحيفة أقوى فرق في كل قارة حول العالم، والتي أتت عكس المتوقع، حيث أقصت نتيجة التصويت، قطبي الكرة المصرية من صدارة الترتيب الإفريقي.

وكانت الصحيفة أجريت تصويتًا في وقت سابق عن أفضل نادي في كل قارة وتنافس في أوروبا كل من برشلونة وليفربول ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما تنافس الأهلي والزمالك وإنيمبا والرجاء المغربي ومازيمبي والوداد والعديد من الأندية الأخرى داخل القارة السمراء.

وأحتل نادي الرجاء البيضاوي المغربي صدارة ترتيب افضل الأندية داخل القارة الإفريقية وفقًا لتصويت الجمهور بينما جاء النادي الأهلي المصري في المرتبة الثانية وإنيمبا النيجيري في المركز الثالث والزمالك المصري بالمركز الرابع ومازيمبي في المرتبة الخامسة.

بينما تصدر النادي الصيني جوانجو إفرجراند صدارة القارة الأسيوية وجاء كاشيما الياباني في المركز الثاني واتحاد جدة السعودي حل رابعًا والنصر السعودي جاء في المركز السادس.

وتصدر ريال مدريد قائمة أفضل الأندية الأوروبية والبارسا حل في المركز الثاني ثم ليفربول المحترف خلاله نجمنا المصري محمد صلاح في المرتبة الثالثة والسيدة العجوز في المركز الرابع.