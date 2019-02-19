شكرا لقرائتكم خبر عن براميدز يسقط في فخ الجونة باقدام لاعبي الأهلي المعارين والان مع التفاصيل

فاز اليوم نادى الجونة المصرى فوز كبير في تاريخه علي نظيره براميدز الوافد الجديد للدورى بصفقاته و أمواله الكثيرة بهدفين لهدف رغم فارق الامكانيات و اللاعيبة و ذلك في اطار الجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم علي ملعب الجونة .

افتتح اللاعب اسلام عبد النعيم أول أهداف اللقاء لصالح نادى الجونة علي غير المتوقع في الدقيقة 51 من مهاراة فردية بخطأ من الدفاع و لن تمر عشر دقايق حتى استطاع اللعب أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لمدة موسم من احراز الهدف الثانى القاتل في الدقيقة 61 من اسيست احمد حمدى لاعب الأهلي المعار .

وحاول فريق براميدز العودة للمبلارة و احراز هدف التعادل لكن دون جدوى حتى الدقيقة 77 حيث استطاع عبد الله السعيد احراز هدف تقليص الفارق و اعادة الروح فى الدقيقة 77 و لن ينجح الفريق من احراز أى أهداف اخرى لنيتهى اللقاء بفوز نادى الجونة علي غير المتوقع بهدفين مقابل هدف نظيف علي الوصيف براميدز.

و بهذ الفوز الكبير ارفتع رصيد نادى الجونة الي 26 نقطة في المركز التاسع حيث تغطى كلا من حرس الحدود و طلائع الجيش و سموحة و بقارق ثلاث نقاط عن المصرى في المركز السابع برصيد 29 و نقطة وحيدة عن الاسماعيلي في المركز الثامن برصيد 27 بينما استمر نادى براميدز في الثانى برصيد 45 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر و اكثر ب ثلاث نقاط عن الأهلي رغم عدم التساوى في المبارايات