شكرا لقرائتكم خبر عن "ديبالا" يحذر رفاقه من خطورة أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

موقع السعوديةنيوز 365- يستعد فريق يوفينتوس الإيطالي، المنضم بصفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمواجهة نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، في العاشرة من مساء غدًا الأربعاء،على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وحذر باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لاعبي فريقه من قوة وخطورة أتلتيكو مدريد، حيث قال في تصريحات صحفية: إن أتلتيكو مدريد يمتلك مدربًا ذكيًا ولاعبين قادرين على تحقيق نتيجة كبيرة، مُشيدًا بقوة الروخى بلانكوس الدفاعية والهجومية قبل اللقاء.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني خلال تصريحاته محذرًا زملائه: "إذا لم يكن هناك تركيز بشكل كبير سنحصل على مفاجأة غير سارة من جانب أتلتيكو مدريد".

تابع مهاجم السيدة العجوز: "لدينا رصيد للاستقرار وعلينا أن نستغل كل فرصة في مثل هذه المباريات حتى نضمن انتصارًا مريحًا".

اختتم تصريحاته قائلاً: "علينا التركيز فى هذه البطولة واجتياز عقبة أتلتيكو مدريد لمواصلة التقدم حتى النهائى وتعويض خسارة اللقب عامى 2015 و2017".