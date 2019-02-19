انت الان تتابع سقوط مفاجئ لبيراميدز أمام الجونة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، فوزًا ثمينًا، على نظيره بيراميدز، بهدفين إلى هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم إسلام عبد النعيم لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني، وأحرز عبد الله السعيد هدف بيراميدز الوحيد، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 26 نقطة، ويرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة، وظل في المركز الثاني.
المباراة بدأت هادئة من لاعبي الفريقين، في ظل استحواذ نسبي من لاعبي الجونة، الذين شكلوا خطورة على مرمى أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، لكن من دون تسجيل أهداف، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الشوط الثاني دخل الجونة مهاجمًا، وبعد مرور 6 دقائق، نجح إسلام عبد النعيم في تسجيل الهدف الأول، بتسديدة
المباراة بدأت هادئة من لاعبي الفريقين، في ظل استحواذ نسبي من لاعبي الجونة، الذين شكلوا خطورة على مرمى أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، لكن من دون تسجيل أهداف، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.
وفي الشوط الثاني دخل الجونة مهاجمًا، وبعد مرور 6 دقائق، نجح إسلام عبد النعيم في تسجيل الهدف الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وبعد مرور خمس دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد عرقلة علي جبر جدو المنفرد، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه جبر، تصدى لها أحمد الشناوي.
وفي الدقيقة 60 انطلق أحمد حمدي، ومرر كرة إلى أحمد ياسر ريان، الذي أطلق تسديدة، مرت من بين أقدام الشناوي، مسجلًا الهدف الثاني.ونجح عبد الله السعيد في إدراك هدف تقليص الفارق، لفريق بيراميدز في الدقيقة 77، بعدما راوغ لاعبي الجونة، وأطلق تصويبة مقوسة داخل شباك الحارس.
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