انت الان تتابع سقوط مفاجئ لبيراميدز أمام الجونة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، فوزًا ثمينًا، على نظيره بيراميدز، بهدفين إلى هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم إسلام عبد النعيم لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني، وأحرز عبد الله السعيد هدف بيراميدز الوحيد، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 26 نقطة، ويرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة، وظل في المركز الثاني.

المباراة بدأت هادئة من لاعبي الفريقين، في ظل استحواذ نسبي من لاعبي الجونة، الذين شكلوا خطورة على مرمى أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، لكن من دون تسجيل أهداف، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الشوط الثاني دخل الجونة مهاجمًا، وبعد مرور 6 دقائق، نجح إسلام عبد النعيم في تسجيل الهدف الأول، بتسديدة