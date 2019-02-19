شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يُسقط بيراميدز بهدفين في الغردقة ويُهدي الأهلي فرصة الانفراد بالوصافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على ضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب الجونة بمدينة الغردقة، في إطار الجولة 23 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم إسلام عبدالنعيم بالهدف الأول للجونة في الدقيقة 51، وعزز زميله أحمد ياسر ريان من تقدم فريقه بعد تسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 60.

ونجح عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، في إحراز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 77.

وأهدر محمد ناجي جدو، لاعب الجونة، ركلة جزاء في الدقيقة 58، بعدما نجح أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في التصدي لها.

وشهدت المباراة حالتي طرد بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب على جبر مدافع بيراميدز، وبعدها أشهر الكارت الأحمر للاعب أحمد على لاعب الجونة.

ونال بيراميدز الهزيمة الثانية له هذا الموسم من الجونة، بعدما سقط أمام الإسماعيلي في الجولة 11 بثنائية نظيفة.

بهذا الفوز، يرفع الجونة رصيده إلى النقطة 26 في المركز 9، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.