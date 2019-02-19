شكرا لقرائتكم خبر عن 6 من لاعبي ليفربول يتعرضون لحادث مخيف قبل ساعات من مباراة بايرن في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض 6 من لاعبي ليفربول الإنجليزي لموقف عصيب قبل ساعات قليلة من مباراتهم المصيرية أمام بايرن ميونخ الألماني، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها، مساء اليوم، الثلاثاء.

وعلق 6 من لاعبي ليفربول، عشية الأحد، في المصعد، الأمر الذي أثار الهلع في نفوسهم، وفقًا لما ورد عن موقع «إي إس بي إن».

ونشر المدافع الكرواتي لوفرين، على حسابه على «إنستجرام»، فيديو الحادثة، التي تعرض لها لوفرين وروبرتو فيرمينو وألبرتو مورينو وترنت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون وأندي روبرتسون.

وظهر روبرتسون ومورينو في حالة ذعر، فيما بدا البرازيلي فيرمينو هادئا ووجه تحية إلى الكاميرا.

وكتب لوفرين على شريط الفيديو «عالق في المصعد مع زملائي قبل يوم من مباراة البايرن، صحيح يا أصدقاء؟».