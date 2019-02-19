غاريدو مدرباً للعين حتى نهاية الموسم

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محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 01:44

أعلن العين، ثاني الدوري الإماراتي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للكرواتي زوران ماميتش الذي انتقل للإشراف على الهلال السعودي. وستكون أول مهمة لغاريدو مع العين، الذي يتخلف عن الشارقة المتصدر بفارق خمس نقاط، قيادة الفريق في المواجهة ضد النصر السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري. ويعرف غاريدو (49 عاماً)، المدرب السابق لفياريال (2002-2011) وريال بيتيس (2013-2014) الإسبانيين، الدوريات العربية، إذ سبق له الإشراف على الأهلي المصري (2014-2015)، والاتفاق السعودي (2016-2017)، وأخيراً الرجاء البيضاوي المغربي من 2017 وحتى إقالته في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأكد رئيس العين غانم الهاجري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإماراتي أن اللجنة الفنية استعرضت 25 سيرة ذاتية لأسماء مدربين من مدارس كروية مختلفة «ووجدت في المدرب خوان كارلوس المواصفات المطلوبة».



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