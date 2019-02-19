شكرا لقرائتكم الجونة يسقط بيراميدز بهدفين لهدف فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق الجونة فوزا غاليا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى .
تقدم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، وعزز احمد ياسر ريان تقدم الفريق الساحلى فى الدقيقة 60 ، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز، ليرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدما للمركز التاسع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى .
وقد أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر فى وجه على جبر مدافع بيراميدز بعد عرقلته لمحمد ناجى جدو مهاجم الجونة إلا أن الأخير أضاع ضربة الجزاء التى احتسبها حكم اللقاء ، بينما أشهر حكم اللقاء الكارت الاحمر فى وجه أحمد على مدافع الجونة بعد اشتباكه مع عمر جابر مدافع بيراميدز.
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