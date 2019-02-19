شكرا لقرائتكم أحمد علاء يعود للمشاركة فى تدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد علاء مدافع الأهلى فى مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

في الوقت نفسه، خضع حسام عاشور لاعب وسط الفريق لتدريبات تأهيلية فى الجيم، لتجهيزه للفترة المقبلة ، ويُعاني عاشور من إصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية، حيث تغيب عن المباريات الأخيرة للأهلى بسبب تلك الإصابة.

وشهد المران تعرض أحمد طارق سليمان حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي والذى يتدرب مع الفريق الإول للإصابة خلال المران حيث تعرض للإصابة بعد أن سدد حسين الشحات الكرة في وجهه ليخرج على إثارها من المران وقام خالد محمود طبيب الفريق بالاطمئنان عليه قبل أن يسمح له باستكمال المران.