شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 التاريخ يساند الريدز ضد البايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف ليفربول فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، فريق بايرن ميونخ الألمانى على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

التاريخ ينصف ليفربول فى مواجهاته أمام بايرن ميونخ



سيكون ملعب "أنفيلد" مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبايرن ميونخ الألماني في العاشرة مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

يذكر أن ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

وعلى الرغم من تقاسم ليفربول وبايرن ميونخ 10 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من التاريخ الكبير لكلا العملاقين، إلا أنهما التقيا عدة مباريات قليلة مقارنة بالتاريخ الحافل لكل منهما، وستكون مباراة الليلة هي السادسة على صعيد المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن إلتقي ليفربول نظيره بايرن ميونخ في خمس مواجهات سابقة.

فاز ليفربول في مباراة واحدة وبايرن ميونخ في مثلها بينما إنتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، سجل لاعبو بايرن ميونخ 6 أهداف في المواجهات الخمسة التي جمعت بين العملاق البافاري ونظيره ليفربول بينما اهتزت شباك الفريق خمس مرات.

وتعود أخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونخ إلى يوم 24 أغسطس 2001 عندما إلتقي الفريقان بملعب "لويس الثاني"، بمدينة "موناكو" الفرنسية في بطولة كأس السوبر الاوروبي، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 2.

وفى تلك المباراة تقدم ليفربول بثلاثية نظيفة حملت توقيع ريزة وهيسكي وأوين فى الدقائق 23 و45 و46، وقلص بايرن الفارق فى الشوط الثانى بهدفى حسن صالح حمديتش ويانكر فى الدقائق 57 و82.

وقدم ليفربول عامًا استثنائيًا فى 2001 حيث توج بـ5 ألقاب بدأها بكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الأوروبي فى نهاية موسم 2000/2001، قبل أن يفتتح الموسم التالى بلقبى الدرع الخيرية الإنجليزية والسوبر الأوروبي.

وكان مايكل أوين هو نجم الفريق الأول بلا منازع، وتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب فى العالم 2001 بعد أدائه الاستثنائى مع الريدز.

كل ما تريد معرفته عن مواجهة ليفربول ضد بايرن ميونخ



يلتقى اليوم ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، بايرن ميونخ الألمانى بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

التقرير التالي يجيب على أبرز التساؤلات المتعلقة بمباراة ليفربول وبايرن ميونخ..

ما موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم والقناة الناقلة؟

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف صعد ناديا ليفربول وبايرن ميونخ لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا؟

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ما هو التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ اليوم؟

التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادي ليفربول، أليسون فى حراسة المرمى، ألكسندر- أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، محمد صلاح، ساديو ماني، شيردان شاكيري.

التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادي بايرن ميونخ: مانويل نوير فى حراسة المرمى، كيميتش، سول، هولمز، ألابا، جورتزكا، ألكانتارا، جنابري، جيمس رودريجيز وكومان، روبيرت ليفاندوفيسكي.

ما هي أبرز غيابات ليفربول والبايرن في مباراة اليوم؟

يغيب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولى الإيطالى التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح.

كما يفتقد ليفربول أيضاً لجهود جو جوميز للإصابة، ويبدو موقف الكرواتى ديان لوفرين صعباً من اللحاق فى المباراة، فى ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التى تعرض لها فى أوتار الركبة.

فى حين يغيب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق البافارى ضد أياكس الهولندى التى أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

أين يقع ترتيب ليفربول وبايرن ميونخ في قائمة السجل الذهبي لدوري الابطال؟

ليفربول وبايرن ميونخ يحتلان المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق فوزًا بالبطولة بعد ريال مدريد (13 لقبًا) وإيه سي ميلان (7 ألقاب).

متى كانت أخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونخ؟

وتعود آخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونخ إلى يوم 24 أغسطس 2001 عندما التقى الفريقان بملعب "لويس الثانى"، بمدينة "موناكو" الفرنسية فى بطولة كأس السوبر الأوروبى، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 2.

ويومها ضمت تشكيلة بايرن المدير الفني الحالي للفريق نيكو كوفاتش وأخيه روبرت كوفاتش، بالإضافة لمدير الكرة الحالي حسن صالح حميديتش.