شكرا لقرائتكم مفاجأة.. جروس يستبعد محمود علاء ويضم 20 لاعبا لمواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك لسوبر كورة عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا اليوم بالسويس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الأربعاء، علي استاد الجيش بالسويس .

وشهدت قائمة الزمالك مفاجأة باستبعاد محمود علاء مدافع الفريق الأساسي بجانب استبعاد كلا من محمد إبراهيم وأحمد مدبولي مع عودة إبراهيم حسن بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنبي وعودة محمد عبد السلام مدافع الفريق الصاعد.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.