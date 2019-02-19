شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. تعادل سلبى بين الجونة وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتهى الشوط الأول بين الجونة وبيراميدز بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة فى مستهل مباريات الجولة الـ23 للدورى .

وقد ضغط لاعبو الجونة خلال أحداث الشوط بضراوة بغية إحراز هدف السبق ودانت لهم السيطرة فى منطقة المناورات ، فى المقابل لم يظهر لاعبو بيراميدز بالشكل المناسب وفشلوا فى بناء أى هجمة خطيرة على مرمى محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة .

وضم التشكيل الأساسى للجونة كل من: محمود الغرباوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع : محمود الجزار، خالد صبحى، أحمد على، جوناثان أنجويم

خط الوسط : سيرج أكا، وأكرم توفيق، وإسلام عبد النعيم، وأحمد حمدي،

خط الهجوم : محمد ناجى «جدو»، وأحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، أحمد سعيد "أوكا"، عمرو سعداوى، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفى، وأحمد حسن مكى.

أما تشكيل بيراميدز فقد جاء على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : رجب بكار - على جبر - عمرو ميدانى - عمر جابر

خط الوسط : محمد فتحى - عبد الله السعيد - كويستيان بينافينتى

خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.

البدلاء :- مهدى سليمان - أحمد أيمن منصور - مهند لاشين - محمد مجدى "قفشة" - محمد فاروق - عبد الله بكرى - إيريك تراورى