شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 رئيس برشلونة يتمنى بقاء البرغوث عقب نهاية عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، برشلونة اليوم الثلاثاء فى المواجهة الهامة أمام أولمبيك ليون فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

رئيس برشلونة يتحدث عن مستقبل ميسي مع البارسا



يرى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس فريق برشلونة الأسبانى أن الأرجنتينى ليونيل ميسي بإمكانه اللعب لأبعد من نهاية عقده الحالى الذى ينتهى فى 2021.

ويسعى رئيس برشلونة إلى بناء فريق كرة جيد يواصل حصد البطولات ولا يتأثر بإعتزال النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مستقبلاً.

قال رئيس برشلونة فى تصريحات نقلتها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، :" نحن نفكر فى مستقبل برشلونة بدون ميسي ونعمل حالياً على التخطيط لهذا الأمر بشكل جيد وميسي بالفعل قادر على الإستمرار لاعب حتى بعد نهاية عام 2021".

أضاف بارتوميو قائلاً، :"إذا إعتزل ميسي أو رحل عن برشلونة فهذا سيكون خبر صادم للجميع وعلى المدرب من الآن التفكير فى إيجاد بديل للنجم الأرجنتينى".

تابع رئيس برشلونة، :" سنطلق الخطة الجديد لبرشلونة إستعداداً للموسم المقبل فى شهر مارس، ومن الصعب عودة نيمار للبارسا فى وجود كوتينيو وعثمان ديمبلي".

وحول مباراة ليون ضد برشلونة فى دورى الأبطال مساء اليوم، علق بارتوميو قائلاً، :"المباراة ستكون معقدة على برشلونة، وهم سيلعبون من أجل إقصائنا من البطولة، فالجميع يرشحنا للوصول إلى المباراة النهائية".



ميسي وبيكيه

أرقم ميسي فى الأدوار الإقصائية لدورى الأبطال قبل مواجهة ليون



يسعى النجم ليونيل ميسى لزيادة غلته التهديفية فى الأدوار الإقصائية لدوى أبطال أوروبا فى لقاء ليون الفرنسى اليوم.

واحرز البرغوث الأرجنتينى 40 هدف فى الأدوار الإقصائية، من بينها هدفين فى المباريات النهائية، 4 أهداف فى الدور قبل النهائى، 10 أهداف فى دور الثمانية، بالإضافة إلى 24 هدفا فى دور الـ 16، وهو يتصدر قائمة الهدافين فى هذا الدور على مدار تاريخ البطولة، متفوقا على البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى سجل 20 هدفا.