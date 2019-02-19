شكرا لقرائتكم "الرابطة" توقع عقد رعاية "شنايدر إلكتريك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع رابطة دوري المحترفين السعودي مع شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية عقد رعاية الدوري السعودي وهو يعتبر العقد الأضخم في تاريخ المسابقة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر في اجتماع الأسبوع الفائت.

وأكدت الرابطة أن مراسم التوقيع ستجرى في الساعة 11 بتوقيت الرياض من صباح يوم الأربعاء في مقر الهيئة العامة للرياضة بالعامة السعودية.

وتأسست الشركة الفرنسية المختصة بالطاقة والإلكترونيات عام 1863م في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وحققت أرباحاً مالية بلغت 25 مليار يورو.