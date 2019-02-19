المرحلة الرابعة لكولبريلي ولوتسنكو يحتفظ بالصدارة في طواف عمان

اسماء السيد - أحرز الإيطالي سوني كولبريلي (فريق البحرين ميريدا) المرحلة الرابعة من طواف عمان الدولي للدراجات الهوائية الثلاثاء بين يتي ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض في السيب شمال العاصمة مسقط، فيما احتفظ الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو، بطل العام الماضي، بالقميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام.

وحسم كولبريلي فوزه الأول لهذا العام بعدما أنهى المرحلة التي امتدت لمسافة 131 مترا في الصدارة بالسرعة النهائية، متقدما بنفس التوقيت البالغ 3.17:09 ساعات على البلجيكي غريغ فان أفرمايت (سي سي سي بروتيم) والفرنسي كليمان فنتوريني (آي جي 2 آر- لا مونديال).

وجاء لوتسنكو الذي انتزع صدارة الترتيب العام الإثنين من النروجي ألكسندر كريستوف بعد فوزه بمرحلتين على التوالي، في المركز الثاني عشر لكن بنفس توقيت كولبريلي، ما سمح له بالبقاء في صدارة الترتيب العام قبل مرحلتين على ختام الطواف بفارق 14 و18 ثانية تواليا عن فان أفرمايت والإسباني خيسوس هيرادا (كوفيديس) الذي حل عاشرا الثلاثاء.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1- الإيطالي سوني كولبريلي (البحرين-ميريدا) 3.17:09 ساعة

2- البلجيكي غريغ فان افرمايت (سي سي سي) نفس التوقيت

3- الفرنسي كليمان فنتوريني (أي جي 2 آر) نفس التوقيت

4- الجنوب أفريقي راين غيبسون (دايمنشون داتا) نفس التوقيت

5- النروجي الكسندر كريستوف (فريق الامارات) نفس التوقيت

- الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

1- الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو 14.55:00 ساعة

2- البلجيكي غريغ فان افرمايت بفارق 14 ثانية

3- الإسباني خيسوس هيرادا بفارق 18 ثانية

4- البرتغالي روي كوستا بفارق 24 ث

5- الإيطالي دومينيكو بوتسوفيفو بفارق 27 ث