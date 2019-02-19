شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد 3 نقاط فى صراع الدورى بعد الهزيمة 2 / 1 من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى.

تقدم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، وعزز أحمد ياسر ريان تقدم الفريق الساحلى فى الدقيقة 60، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز، ليرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى .

وقد أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر فى وجه على جبر مدافع بيراميدز بعد عرقلته لمحمد ناجى جدو مهاجم الجونة إلا أن الأخير أضاع ضربة الجزاء التى احتسبها حكم اللقاء ، بينما أشهر حكم اللقاء الكارت الاحمر فى وجه أحمد على مدافع الجونة بعد اشتباكه مع عمر جابر مدافع بيراميدز .

وضم التشكيل الأساسى للجونة كل من: محمود الغرباوى فى حراسة المرمى

خط الدفاع : محمود الجزار، خالد صبحى، أحمد على، جوناثان أنجويم

خط الوسط : سيرج أكا، وأكرم توفيق، وإسلام عبد النعيم، وأحمد حمدي،

خط الهجوم : محمد ناجى «جدو»، وأحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، أحمد سعيد "أوكا"، عمرو سعداوى، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفى، وأحمد حسن مكى.

أما تشكيل بيراميدز فقد جاء على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : رجب بكار - على جبر - عمرو ميدانى - عمر جابر

خط الوسط : محمد فتحى - عبد الله السعيد - كويستيان بينافينتى

خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.

البدلاء :- مهدى سليمان - أحمد أيمن منصور - مهند لاشين - محمد مجدى "قفشة" - محمد فاروق - عبد الله بكرى - إيريك تراورى