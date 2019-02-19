شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. مشاركة أحمد علاء.. عاشور فى الجيم والشحات يُصيب الحارس الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد علاء مدافع الأهلى فى مران الفريق الذى أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية مساء غدٍ الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

فى الوقت نفسه، خضع حسام عاشور لاعب وسط الفريق لتدريبات تأهيلية فى الجيم، لتجهيزه للفترة المقبلة، ويُعانى عاشور من إصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية، حيث تغيب عن المباريات الأخيرة للأهلى بسبب تلك الإصابة.

وشهد المران تعرض أحمد طارق سليمان حارس مرمى فريق الناشئين بالنادى والذى يتدرب مع الفريق الأول للإصابة خلال المران حيث تعرض للإصابة بعد أن سدد حسين الشحات الكرة فى وجهه ليخرج على أثرها من المران وقام خالد محمود طبيب الفريق بالاطمئنان عليه قبل أن يسمح له باستكمال المران.