محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
تأكد غياب محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الداخلية، بسبب تعرضه لنزلة برد ابعده عن مران الفريق.
وأكد مصدر في الأهلي لـ " الخليج 365" ، أن وحيد غاب عن مران فريق الأهلي استعدادا لمواجهة الداخلية، بسبب تعرضه لنزلة برد وارتفاع درجة حرارته.
وأوضح المصدر، أن وحيد غاب عن مران الأهلي بالأمس واليوم أيضا بسبب مرضه، لكنه اكتفى بالتواجد داخل صالة الجيم.
وأشار إلى أن وحيد، أكتفى ببعض التدريبات داخل صالة الجيم في الأهلي، ليغادر بعدها النادي بعد ويصبح بذلك خارج حسابات المدرب لاسارتي قبل مواجهة الداخلية.
ويلتقي الأهلي أمام الداخلية يوم الأربعاء، في إطار الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز، قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الأهلي لمصراوي: وحيد يغيب عن مواجهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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