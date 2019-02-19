محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن النادي الأهلي، عن أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سيعقد اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة تعديلات الدوري ومواعيد كأس مصر.
وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن الإدارة سَتَعقد اجتماعًا يوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة وذلك بغرض مناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديد لمباريات الكأس من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقر التعديلات الأخيرة في مباريات الدوري والكأس وتم إرسال إخطار للأندية.
وكان مصدر في النادي الأهلي قد قال لـ"الخليج 365" من خلال تصريحات يوم الاثنين، إن النادي تسلم التعديلات بشكل رسمي وأن كل الأمور مطروحة أمام مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع مهم لإدارة الأهلي يوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.