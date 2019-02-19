رسالة تحذيرية من ماتا إلى ليفربول

قال لاعب وسط مانشستر يونايتد، خوان ماتا، إن فريقه يتطلع لعرقلة مسيرة ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يستضيف منافسه على ملعب أولد ترافورد الأحد المقبل، منتشياً بتفوقه على تشيلسي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الإثنين.

وفاز يونايتد على تشيلسي 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج، ليضرب موعداً في دور الثمانية مع مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز، وسيعود الآن للتركيز في الدوري الممتاز والمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وأبلغ ماتا الصحافيين: “مواجهة ليفربول واحدة من المباريات التي نترقبها بشدة ضمن جدولنا.. إنها واحدة من المباريات الكبرى.. بالطبع نرغب في الفوز.. نلعب على أرضنا ونأمل أن يكون يوماً جيداً جداً في أولد ترافورد”.

ويتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة لكل منهما، لكن سيتي حامل اللقب لعب مباراة أكثر.

ويحتل يونايتد، الذي كان يبتعد بفارق 11 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى عندما تولى سولشار المسؤولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المركز الرابع حالياً، برصيد 51 نقطة، متفوقاً بنقطة على آرسنال وتشيلسي.

وأضاف ماتا: “في الدوري الممتاز هدفنا الرئيسي إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل بعد سلسلة النتائج الجيدة الأخيرة.. قبل شهر أو شهرين كان الأمر يبدو مستحيلاً للوصول للمركز الذي بلغناه الآن”.