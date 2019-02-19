تقرير | الركود يضرب ميركاتو دبي معززًا فرص الشارقة والعين

انتظر عشاق ثلاثي دبي الشهير “الوصل والنصر وشباب أهلي دبي” موعد انطلاق الميركاتو الشتوي في الإمارات، لإبرام أنديتهم صفقات جديدة تساعدهم على العودة في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، إلا أن ميركاتو دبي جاء خاملاً، وضربه الركود على عكس المتوقع، دون أي استغلال لوجود بعثات أكبر منتخبات القارة الصفراء في الإمارات أثناء ميركاتو يناير للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

ويتصدر نادي الشارقة جدول ترتيب دوري الخليج للمحترفين برصيد 37 نقطة بعد مرور 14 جولة بفارق 5 نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه “العين”، بينما يحتل نادي الجزيرة المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

ويعد شباب الأهلي أقرب فرق العاصمة الإماراتية “دبي” قدرة على احتلال مركز مؤهل إلى منافسات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، مبتعدًا عن بني ياس الخامس بفارق خمس نقاط.

أما الثنائي الآخر “النصر والوصل” فبينهما منافسة من نوع آخر على النجاة من الهبوط، باحتلال النصر للمركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن الوصل الحادي عشر.

وفي سياق هذا التقرير نستعرض معكم الصفقات التي جرت في ميركاتو دبي لأندية شباب أهلي دبي والنصر والوصل، وتجاهلهم لفترة سوق الانتقالات الشتوية الماضية بصورة مثيرة للدهشة:

ميركاتو دبي | صفقات شباب الأهلي



المدرب الأرجنتيني “آروبارينا” لم يكن مهتمًا بدخول أهلي دبي للميركاتو، في شهر يناير، لرغبته في المواصلة مع مجموعة اللاعبين الذين قامت إدارة النادي بجبلهم في الميركاتو الصيفي، مثل الثنائي الأرجنتيني “إيميليانو فيشيو وماورو دياز” من سانتوس البرازيلي ودالاس الأميركي – على الترتيب-، والإكوادوري “خايمي أيوفي” من نادي بكين رينهي الصيني.

وجاءت جميع الصفقات في خط الوسط والشق الهجومي للفريق الأحمر والأسود، حيث يلعب إيميليانو فيشيو كجناح أيمن مهاجم، وساعده هذا المركز في تسجيل 4 أهداف في 13 مباراة حتى الجولة الـ 16 من دوري الخليج.

ويلعب خامي خافيير أيوفي في قلب الهجوم، واستطاع إحراز 8 أهداف في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويمكنه إضافة المزيد من الأهداف خلال النصف الثاني من الموسم، فهو معتاد على التسجيل بغزارة، إذ أحرز 20 هدفًا مع نادي بكين رينهي عام 2017.

ويشارك أيوفي في الخط الأمامي، اللاعب الإماراتي الشهير “أحمد خليل” لكن معدله التهديفي في تراجع ملحوظ منذ الموسم الماضي عندما كان بين صفوف العين، فلم يسجل سوى هدفين في 10 مباريات هذا الموسم.

وانضم إلى خط الوسط لاعب الظفرة الإماراتي “عبد الله علي النقبي” وصانع الألعاب الأرجنتيني “ماورو دياز” من دالاس الأميركي، وهو يجيد كذلك في مركز البوكس تو بوكس.

والتالي أسماء اللاعبين الذين استغنى عنهم أهلي شباب دبي بالميركاتو الصيفي 2018 والميركاتو الشتوي 2019: شعار نادي شباب أهلي دبي الإماراتي (صور: Twitter)

موسى سو، السنغال – جازينتيب – تركيا

توماس دي فيثينتي – الأرجنتين – أبويل نقوسيا – قبرص

حبيب الفردان – الإمارات – النصر – الإمارات

أنتي إيريسيج – كرواتيا – بروندوبي – الدنمارك

محمد إبراهيم – الإمارات – الشارقة – الإمارات

داوود علي – الإمارات – اتحاد كلباء – الإمارات

خميس إسماعيل – الإمارات – الوصل – الإمارات

عادل سالم الحمادي – الإمارات- اتحاد كلباء – الإمارات

حميد عبد الله المسماري – الإمارات – الظفرة – الإمارات

لوان فيانا – البرازيل – ليفيسكي – بلغاريا

مايد محسن – الإمارات – الشارقة – الإمارات

جمال عبد الله – الإمارات – اتحاد كلباء – الإمارات (إعارة)

وحيد عمير – الإمارات – نادي الإمارات (إعارة)

فهد خلفان – الإمارات – نادي الإمارات (إعارة)

سعيد جاسم – الإمارات – الظفرة – الإمارات (إعارة)

إسماعيل جمال الحوسني – الإمارات – اتحاد كلباء – الإمارات (إعارة)

ميركاتو دبي | صفقات الوصل

وضعت إدارة نادي الوصل تركيزها على تغيير الجهاز الفني من قبل بدء الميركاتو الشتوي، وهذا قلص نشاط النادي في البحث عن لاعبين جدد، وتأجيل هذه الخطوة إلى الميركاتو الصيفي.

ووقع اختيار النادي على بطل كأس السوبر الإماراتي الذي أقيم في مصر بنهاية شهر أغسطس الماضي، الروماني “ريجيكامب” الذي اكتسب خبرات مميزة في دوري الخليج العربي على مدار العامين الماضيين رفقة نادي الوحدة، بعد رحيله عن العملاق الروماني ستياوا بوخارست عام 2017.

واكتفى الوصل بصفقة يتيمة في الميركاتو الشتوي 2019 حين ضم الظهير الأيمن الغاني اليافع “جورج دوبينج” الذي قضى النصف الأول من الموسم الجاري بين صفوف نادي بوليتينيكا الروماني على سبيل الإعارة من نادي دريمز أف سي الغاني، دون أي مشاركة تذكر. شعار نادي الوصل الإماراتي (صور: Twitter)

وكان النادي تعاقد مع الثلاثي الإماراتي “خميس إسماعيل من شباب أهلي دبي، ويوسف أحمد وأحمد سالم من العين”، في الميركاتو الصيفي.

وضم أسماء أخرى في الصيف أمثال الكوري الجنوبي أوه بان سوك من جيجو يونايتد الكوري الجنوبي، والعُماني عبد الله جمعة من العروبة العُماني.

والتالي أسماء اللاعبين الذين استغنى عنهم الوصل بالميركاتو الصيفي 2018 والميركاتو الشتوي 2019:

أحمد الشماسي – الإمارات – بني ياس – الإمارات

أوه بان سوك – كوريا الجنوبية- موانجثونج يونايتد – تايلاند (إعارة)

رونالدو سيزار – البرازيل – الفجيرة – الإمارات (إعارة)

ميركاتو دبي | صفقات النصر

النصر هو الرابح الأكبر من ميركاتو دبي هذا العام، سواء في الصيف أو الشتاء، حيث جلب أحد نجوم خط وسط منتخب فرنسا قبل سنوات قليلة “يوهان كاباي” وضم الهداف الإسباني الشهير “آلفارو نيجريدو” من بيشكتاش التركي، ونجح لاعب إشبيلية وريال مدريد ومانشستر سيتي وفالنسيا الأسبق في إثبات نفسه بتسجيل 11 هدفًا في 13 مباراة حتى يوم 14 فبراير الجاري.

كما انضم صانع الألعاب الإماراتي المميز “حبيب الفردان” من نادي شباب أهلي دبي، والجناح السريع “محمد العكبري” من الوحدة.

ووصلت عدد صفقات النصر في الميركاتو الصيفي إلى 8، وانضم إليهم 3 لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي في مقدمتهم المهاجم التشيلي المميز “روني فيرنانديز” القادم على سبيل الإعارة من نادي الفيحاء السعودي في صفقة تبادلية رحل على إثرها البرازيلي “إيوري ليريو” في الاتجاه الآخر.

والتالي أسماء اللاعبين الذين استغنى عنهم النصر بالميركاتو الصيفي 2018 والميركاتو الشتوي 2019: شعار نادي النصر الإماراتي (صور: Twitter)

وانديرلي دوس سانتوس – قطر / البرازيل – كورتيبا – البرازيل

عبد العزيز برادة – المغرب – أنطاليا سبور – تركيا

أحمد خميس – الإمارات – دابا الفجيرة – الإمارات

فواز عوانه – الإمارات -بني ياس – الإمارات

عبد الله محمد إسماعيل التميمي – الإمارات – الفجيرة – الإمارات

صامويل روسا – البرازيل – الفجيرة – الإمارات

سبيل غازي – الإمارات – نادي الإمارات

حسين عباس جمعة – الإمارات – الوحدة – الإمارات

إبراهيم عباس لشكري – الإمارات – خورفكان – الإمارات

علي المصعبي – الإمارات – بني ياس – الإمارات

إوري ليريو دا كاستيليهو – البرازيل – الفيحاء – السعودية (إعارة).

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