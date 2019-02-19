وزارة الرياضة تنظم أولمبياد الفتاة الجامعة بالغردقة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم شهد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر حفل توزيع الجوائز لاولمبياد الفتاة الجامعية والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة متمثله في الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالادارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر والاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة من ١٧ الي ١٩ فبراير بمدينة الغردقة بمشاركة ٥٠٠ طالبة من ١٩ جامعة. والرياضة بالبحر الاحمر والاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال الفترة من ١٧ الي ١٩ فبراير بمدينة الغردقة بمشاركة ٥٠٠ طالبة من ١٩ جامعة. يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الشباب والرياضة لتوفير ممارسة الرياضة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية. حضر توزيع الجوائز د.احمد جمعة معاون وزير الشباب نائبا عن الدكتور اشرف صبحي وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الرياضي الطلابي ومصطفي مغاورى مدير المديرية ود.تامر عناني ممثل الاتحاد الرياضي للجامعات وفراج عبد المقصود وكيل المديرية.

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