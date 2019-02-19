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خلال مشواره مع الأندية التي لعب لها، ضد الفرق الألمانية، خاض صلاح ستة مباريات رسمية سجل خلالها هدفين .
محمد صلاح في صفوف بازل السويسري ..
شارك محمد صلاح في صفوف بازل السويسري أمام شالكه في المباراتين ذهابًا وإيابًا بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014، ولم يستطع حينها بازل الصمود في وجه بطل ألمانيا، فخسر بنتيجة مجموع المباراتينثلاثة دون رد، وشارك صلاح في المباراتين ولكنه لم يسجل.
محمد صلاح في صفوف روما الإيطالي ..
شارك محمد صلاح في صفوف روما الإيطالي أمام بايرليفركوزن ذهابًا وإيابًا في المباراتان أمام الأندية الألمانية بقميص فريق روما الإيطالي، وذلك في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام العملاق باير ليفركوزن، وانتهت
محمد صلاح في صفوف ليفربول ..
شارك محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي أمام هوفنهايم في المواجهتان أمام الألمان، كانتا في دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2017/2018، وفاز ليفربول بمباراة الذهاب 2-1، كما تفوق في مباراة الإياب باستاد "الأنفيلد" برباعية لهدفين سجل منها محمد صلاح هدفاً رائعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل موقعة ليفربول وبايرن ميونيخ.. تعرف على مواجهات محمد صلاح أمام الفرق الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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