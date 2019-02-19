ثنائي هجوم شباب قسنطينة خارج الخدمة أمام الإسماعيلي بدورى الأبطال

فريق شباب قسنطينة الجزائرى كتب - نورهان فضل: يفتقد فريق شباب قسنطينة الجزائرى إلى خدمات محمد أمين عبيد وعادل جعبوط ثنائى خط الهجوم إضافة إلى ناصر زعلانى قلب الدفاع فى مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة. فى مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة. ويستضيف الدراويش بطل الجزائر السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر وصول بعثة الفريق الجزائرى، غدا الأربعاء، استعدادا لتلك المباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى طبقا لعقوبة الكاف.

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