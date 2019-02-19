" كاف " يعلن حكم مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة بدورى الأبطال

بكاري جاساما كتب - نورهان فضل: اختارت لجنة الحكام بالكاف الحكم الدولى الجامبى باكاري جاساما لإدارة مواجهة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت القادم باستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. باستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عاما والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الأفريقية ” A” والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامى 2016،2015 على التوالى.

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