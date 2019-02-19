رياضة | فيرمينيو الأقرب لخلافة سواريز في برشلونة لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرمينيو الأقرب لخلافة سواريز في برشلونة لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد بول مارينر، المهاجم الانجليزي السابق، أن صفة في شخصية البرازيلي روبرتو فيرمينو ستجعل منه الخيار الأمثل لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز في هجوم برشلونة.

ويوجد علاقة بين ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، تاريخًا طويلًا من الصفقات، لن تنتهي بالبرازيلي فيليب كوتينيو، بعد أن سبقه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو ولويس سواريز.

ويرى مارينر الذي يعمل محللا بشبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية أن الصفة التي يتسم بها فيرمينو، يمكن أن يجعل من الدولي البرازيلي الخيار الأمثل لبرشلونة.

وقال: "موهبة فيرمينو ورفضه الاستئثار بأضواء النجومية وصناعته للأهداف عوضا عن تسجيلها وإيمانه باللعب الجماعي، تجعل منه هدفاً لأغلب أندية أوروبا الكبيرة".

وأضاف: "أعرف أن هذا الكلام سيغضب جميع مشجعي ليفربول. لكن أنظروا إلى ما يفعل. أعتقد أنه الخيار الأمثل لبرشلونة".

وكانت إدارة نادي برشلونة قد أكدت رغبتها في التعاقد مع مهاجم قوي وتشير بعض التقارير إلى قرب الثنائي؛ روبرتو فيرمينو وماورو إيكاردي.