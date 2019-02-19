رياضة | وحيد يغيب عن تدريبات الأهلي.. وتعليمات فنية خاصة من لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحيد يغيب عن تدريبات الأهلي.. وتعليمات فنية خاصة من لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني وحيد من الإصابة بنزلة برد حادة حرمته من المشاركة في مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء.

وحرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح تعليمات فنية خاصة للاعبي فريقه القريبة من التشكيل الأساسي في مباراة الغد أمام الداخلية، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وقام لاسارتي بجمع مجموعة اللاعبين الأقرب للدخول في التشكيل الأساسي، ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة لتنفيذها في مباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.