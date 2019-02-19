رياضة | مراسل بايرن ميونيخ يكشف عيوب الفريق قبل موقعة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراسل بايرن ميونيخ يكشف عيوب الفريق قبل موقعة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجه اثنان من أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ بطولات أوروبا مساء اليوم الثلاثاء، حيث يستضيف ليفربول منافسه بايرن ميونيخ الألماني على ملعب آنفيلد.

وفي محاولة من موقع ليفربول لاستكشاف كيف يفكر الجانب الآخر في المباراة، أجرى الموقع الرسمي حوارًا مع كارلهاينز وايلد مراسل بايرن ميونيخ في صحيفة كيكر الألمانية.

وجاء نص الحوار كما يلي

كيف غير نيكو كوفاتش من بايرن ميونخ؟

جاء كوفاتش عقب مدربين كبار ومشهورين مثل يوب هاينكس وبيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي، وتعين عليه أن يجد طريقه وأسلوبه الخاص.

هو الآن مستقر على تشكيل وانتهى من مرحلة التشكيل المتغير، ونجوم مثل توماس مولر أو جيروم بواتينغ يجلسون على مقاعد البدلاء.

إلى الآن لم ينجح الفريق في إيقاف الهجمات المرتدة، ولا يزال الدفاع مفتوحاً للغاية. لا يزال كوفاتش وفريقه يبحثون عن التوازن المثالي.

ماذا عن النتائج؟

في الدوري فقد بايرن ست نقاط مهمة بالتعادل 3-3 أمام فورتونا دسلدورف و1-1 ضد فرايبورغ و1-1 أمام أوغسبورج، بايرن الآن في المركز الثاني، لكن الفريق غير مستقر.

أريين روبن قال إن مواجهة ليفربول كانت أسوأ احتمال خلال القرعة، هل توافقه؟

أوافق تماماً!

مولر يغيب عن الإيقاف، كيف سيؤثر ذلك على نهج بايرن؟

مولر لاعب جيد خلف أو بجانب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، هو يعمل كثيراً مع الفريق ويجيد اللعب في المساحات، أدائه العام الماضي لم يكن جيد باستمرار، لقد فقد مستواه الرائع. جيمس رودريغيز بديل جيد بقدمه اليسرى الرائعة وتسديداته القوية.

من هو نجم الموسم؟

ليفاندوفسكي، أحرز 8 أهداف في دوري الأبطال أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة، وهو من قادة الفريق.

ما مدى متابعتك لليفربول هذا الموسم؟

شاهدت المباريات الأخيرة ضد مانشستر سيتي ووست هام وليستر سيتي وبورنموث، بدا الفريق مرهقاً بعض الشيء بسبب جدول فترة الأعياد المزدحم، لكن اللاعبين أصبحوا لائقين مجدداً.

ما رأيك في العمل الذي قام به يورغن كلوب؟

ليس بالأمر العجيب، لأنه مدرب رائع يحب كرة القدم ويعيشها. يقوم كلوب بعمل رائع مع ليفربول مثلما شاهدنا في الموسم الماضي عندما وصل لنهائي دوري الأبطال.

لقد فرض كلوب أسلوبه في اللعب الذي يعتمد على الضغط والهجمات المرتدة والكثير من الركض والحماس.

لاعب في ليفربول تريد رؤيته بقميص بايرن؟

محمد صلاح

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة من وجهة نظرك؟

نوير؛ كيمش، زوله، هوميلز، ألابا؛ ليون جوريتزكا، تياجو، جنابري، رودريجيز، كومان؛ ليفاندوفسكي.

ما هو توقعك لنتيجة المباراة؟

فوز ليفربول 3-2.