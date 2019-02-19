رياضة | نيمار يشترط التعاقد مع 3 لاعبين للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يشترط التعاقد مع 3 لاعبين للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النجم البرازيلي نيمار رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بدور فعال في النادي الكبير سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة التي يتعاقد معها النادي أو التأشير على رحيل بعض نجوم الفريق.

وقدم نيمار قائمة تحتوي على أسماء مجموعة من النجوم الذين يريد أن يكونوا إلى جانبه في سانتياجو برنابيو بداية من الموسم المقبل، إذا ما أراد فلورنتينو بيريز حقا أن يضمه للريال، ووفقا لموقع دون بالون، يأتي نجم ليفربول وزميله في منتخب البرازيل روبرتو فيرمينو، وزميله في باريس سان جيرمان، نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي في مقدمة مطالبه، إضافة إلى رحيل نجمي الريال مودريتش وإيسكو.

وأضاف النجم البرازيلي الذي يتعافى من إصابة في مشط القدم، اسما جديدا لقائمته ربما لا يعد معروفا للكثير، لكن يعرفه نيمار جيدا من خلال رؤيته عن قرب في باريس سان جيرمان، وهو صانع الألعاب الأرجنتيني الشاب، جيوفاني لو سيلسو.

ويلعب لو سيلسو حاليا في ريال بيتيس الإسباني، معارا من باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، بينما يمتد تعاقده مع النادي الفرنسي حتى 2021.

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ويقدم لو سيلسو أداء مميزا مع بيتيس إذ سجل في 31 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، 11 هدفا (5 في الليجا، و 4 في الدوري الأوروبي، وهدفان في كأس الملك)، بينما صنع 4 أخرى (3 في الليجا، وهدف واحد في الدوري الأوروبي).

وأوضح دون بالون إن على إدارة الريال أن تجهز عرضا بقيمة 70 إلى 80 مليون يورو لاقتناص هذه الصفقة في ظل الإمكانيات المميزة للاعب الأرجنتيني البالغ 22 عاما

وفي ظل رغبة نيمار في رحيل مودريتش -وفقا للموقع الإسباني- يعد لو سيلسو البديل المناسب لشغل مكان النجم الكرواتي في السنوات المقبلة.

ويبدو اللاعب الأرجنتيني مناسبا من جميع النواحي، فبمقارنة المقابل المالي الذي يمكن أن يدفع فيه، بلاعبين مثل إيريكسين أو بوجبا، إضافة إلى عمره الصغير وخبرته التي اكتسبها من اللعب في الليجا والدوري الأوروبي، يعتبر لو سيلسو هو المناسب للريال إذا أراد صفقة رابحة.