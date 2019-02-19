رياضة | عبد الحفيظ يجتمع مع وليد سيلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يجتمع مع وليد سيلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستغرقت الجلسة التي عقدها عبد الحفيظ مع سليمان 30 دقيقة، حرص خلالها على الاطمئنان على إصابته وتنفيذه للبرنامج التأهيلي للتعافي منها.

Advertisements

ويعاني وليد من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة بالجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.