رياضة | نجم نابولي يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب نابولي الإيطالي، على ما يثار حول قيام الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي يوما بالتحدث معه لضمه.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية" "كلوب؟ لم أتحدث معه قط، ليس لدي ما أقوله".

وبسؤواله عن شائعات ربطه بليفربول أجاب زيلينسكي بقوله: "أكرر، أنا بحال جيد جداً في نابولي، أعمل مع أنشيلوتي، الذي يعد من بين الأفضل ويجعلني أتعلم الكثير، من ثم سنرى ما سيحدث".