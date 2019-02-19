رياضة | الجبلاية تتلقى نبأ سار قبل بطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تتلقى نبأ سار قبل بطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خبرًا سارًا قبل نهائيات الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" ، عدم حاجته لإغلاق ملعب الدفاع الجوي، الذي تم اختياره لاستضافة البطولة، كباقي الملاعب التي ستسضيف فعاليات البطولة.

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وأكدت اللجنة المنوطة بالتفتيش على الملاعب، أن الملعب لا يحتاج أي تعديلات أو تجهيزات، كما أن أرضيته جيدة خاصةً أنه لا يعاني من ضغط مباريات ويستقبل مباريات فريق بيراميدز فقط.