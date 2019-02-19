رياضة | الجبلاية تتلقى نبأ سار قبل بطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تتلقى نبأ سار قبل بطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خبرًا سارًا قبل نهائيات الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.
وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" ، عدم حاجته لإغلاق ملعب الدفاع الجوي، الذي تم اختياره لاستضافة البطولة، كباقي الملاعب التي ستسضيف فعاليات البطولة.
وأكدت اللجنة المنوطة بالتفتيش على الملاعب، أن الملعب لا يحتاج أي تعديلات أو تجهيزات، كما أن أرضيته جيدة خاصةً أنه لا يعاني من ضغط مباريات ويستقبل مباريات فريق بيراميدز فقط.
وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بمثابة طوق نجاة للجنة المسابقات ونادي بيراميدز، لعدم اختيار ملعب بديل وانتظار الموافقات الأمنية، خاصةً في ظل إغلاق ملاعب القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية، ووجود ضغط مباريات على عدد محدود من الملاعب.
كانت اللجنة اختارت الدفاع الجوي لاستضافة مباريات البطولة، بدلًا من السلام، لعدم جاهزية الأخير خلال البطولة التي ستقام بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.