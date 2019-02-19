رياضة | 22 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 لاعبا في قائمة بتروجت لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة بتروجت كلا من :-

محمد أبو النجا "بونجا" – أحمد تمساح – حسام حسن – أحمد "زولا" – مؤمن إبراهيم – أحمد "لالا" – محمود صلاح – أحمد عفيفي – أحمد عبد الرسول – محمد فييرا – علي فرج – علي عيد – إبراهيم القاضي – أحمد سالم صافي – أحمد العجوز – حميد ماو – كريس جادي – حمادة طلبة – إسلام صيام – شكري نديب – محمود عماد – محمد صبحي.