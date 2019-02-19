اونلاين | كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

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كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

يحل فريق بايرن ميونخ الألمانى ضيفًا على ليفربول الإنجليزى، مساء اليوم بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ (7)

بايرن ميونخ في ضيافة ليفربول اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

وحجز ليفربول مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة على حساب أياكس أمستردام الهولندى الذى جاء فى المركز الثاني.

يلتقى اليوم ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، بايرن ميونخ الألمانى بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

التقرير التالى يجيب على أبرز التساؤلات المتعلقة بمباراة ليفربول وبايرن ميونخ..

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

ما موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم والقناة الناقلة؟

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

محمد صلاح نجم ليفربول (4)

محمد صلاح نجم ليفربول (4)

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

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كيف صعد ناديا ليفربول وبايرن ميونخ لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا؟

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ما هو التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ اليوم؟

التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى ليفربول، أليسون فى حراسة المرمى، ألكسندر- أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، محمد صلاح، ساديو ماني، شيردان شاكيرى.

التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى بايرن ميونخ: مانويل نوير فى حراسة المرمى، كيميتش، سول، هولمز، ألابا، جورتزكا، ألكانتارا، جنابرى، جيمس رودريجيز وكومان، روبيرت ليفاندوفيسكى.

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

ما أبرز غيابات ليفربول والبايرن فى مباراة اليوم؟

يغيب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بسبب الإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة ليفربول ونابولى الإيطالى التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح.

كما يفتقد ليفربول أيضاً لجهود جو جوميز للإصابة، ويبدو موقف الكرواتى ديان لوفرين صعباً من اللحاق فى المباراة، فى ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التى تعرض لها فى أوتار الركبة.

فى حين يغيب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق البافارى ضد أياكس الهولندى التى أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

أين يقع ترتيب ليفربول وبايرن ميونخ فى قائمة السجل الذهبى لدورى الأبطال؟

ليفربول وبايرن ميونخ يحتلان المركز الثالث فى قائمة أكثر الفرق فوزًا بالبطولة (5 ألقاب) بعد ريال مدريد (13 لقبًا) وإيه سى ميلان (7 ألقاب).

متى كانت آخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونخ؟

وتعود آخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونخ إلى يوم 24 أغسطس 2001 عندما التقى الفريقان بملعب "لويس الثانى"، بمدينة "موناكو" الفرنسية فى بطولة كأس السوبر الأوروبى، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 2.

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان

ويومها ضمت تشكيلة بايرن المدير الفنى الحالى للفريق نيكو كوفاتش وأخيه روبرت كوفاتش، بالإضافة لمدير الكرة الحالى حسن صالح حميديتش.

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر بدون تقطيع| تابع بين ماتش بث مباشر الان