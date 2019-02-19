اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن بث مباشر بدورى أبطال اوروبا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

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(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن بث مباشر بدورى أبطال اوروبا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

يحل نادى بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلاً على نادي ليفربول الإنجليزي غداً الثلاثاء 19 فبراير على ملعبه “الانفيلد”، في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19 فبراير الجارى بملعب “أنفيلد”.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن بث مباشر بدورى أبطال اوروبا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب “أولد ترافورد”.

ويسعى محمد صلاح النجم المصرى المحترف في صفوف ليفربول، لقيادة فريقة لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب.

ليفربول وبايرن ميونخ

المباراة المرتقبة للنجم المصري محمد صلاح بين نادي ليفربول وبايرن ميونخ في دورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبارين ميونخ في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

وسوف يقام هذا اللقاء يوم الثلاثاء القادم في الساعة العاشرة مساءً على ملعب “الانفيلد” معقل الريدز.

وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 1 HD، بتعليق عصام الشوالى.

وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

استعدادات ليفربول لمباراة بايرن ميونخ فى دورى الأبطال

ويعسكر فريق الريدز المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في معسكر مغلق في الفترة الأخيرة استعداداً لمباراة بايرن ميونخ.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن بث مباشر بدورى أبطال اوروبا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

والمعسكر المغلق هذا مقام في أسبانيا، ويشهد أجواء رائعة من أجل تحقيق الانتصار ضد البافاري.

ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير بسبب الأصابات.

فيرجيل فان دايك

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ضربة أخرى لليفربول جاءت قبل القرعة أيضاً وهى تأكد غياب مدافعه المتألق فيرجيل فان دايك عن لقاء الذهاب.

فان دايك تلقى بطاقة صفراء خلال مباراة ليفربول ضد نابولي الأخيرة الحاسمة، وسوف يغيب عن مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ على ملعب أنفيلد.

ليفربول وبارين ميونخ

تصريحات يورجن كلوب قبل مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ

وقال يورجن كلوب، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول:

“لقد تدربنا بشكل جيد، نحن فى حالة جيدة الآن، ففى كرة القدم يجب أن يمتزج العمل الفنى بالحماس والتهيئة النفسية الجيدة عن طريق خلق جو من التنافس بين اللاعبين”.

وأضاف كلوب “هذه الطريقة التى ارتيأناها مناسبة للاستعداد للمرحلة المتبقية من الموسم، وليس فقط لمباراة بايرن ميونخ”.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن بث مباشر بدورى أبطال اوروبا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

وعن أهمية المبارايات القادمة أوضح كلوب “هي مباراة مهمة جدًا بكل تأكيد، بعد ذلك سنلعب ضد مانشستر يونايتد، وهو فريق قوي أيضًا، ثم بعد ذلك ستتوالى المباريات، لذلك كان علينا أن نخوض هذا المعسكر هنا”.

وأضاف المدير الفنى لنادى ليفربول: “بمجرد أن تستقل الطائرة ينتابك شعور مختلف، نحن دائمًا قريبين من بعضنا البعض”

وأستكمل ” لذلك قد يقول البعض لماذا إذن تذهبون إلى مكان جديد لتكونوا قريبين من بعضكم البعض؟

ولكنني أعلم أن اللاعبين يقومون بأشياء مختلفة خارج التدريب”.

وأشار “ونحن في الجهاز الفني لا يعنينا ما يفعلونه في أوقات فراغهم، نحن نتحكم بكل شىء هنا، وهذا أمر جيد”.

“اللاعبون كذلك يستمتعون بوقتهم هنا ونحن لسنا هنا لقضاء 3 أسابيع أو نحو ذلك، وإنما هم فقط 4 أيام”.

وتابع يورجن كلوب، “أردنا أن نعطى اللاعبين دفعة صغيرة إلى الأمام وتحميسهم للفترة المقبلة، وأنا سعيد بما حققناه هنا”.

واختتم “كنا ننتظر أن تكون الشمس ساطعة، فهذا يضفي جوًا جميلًا على التدريبات، لسوء الحظ هذا لم يحدث، ولكن ليس هناك مشكلة في ذلك وكل شئ على ما يرام”.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن بث مباشر بدورى أبطال اوروبا يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

نادي ليفربول

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