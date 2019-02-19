اونلاين | كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

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تتجه انظار عشاق كرة القدم في العاشرة من مساء غدًا، الثلاثاء، نحو ملعب آنفيلد، حيث تقام مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

ورصد موقع «90min» العالمي مجموعة المواجهات الشخصية التي من شأنها حسم الأفضلية في مباراة الغد بين العملاقين.

بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019

محمد صلاح ضد دافيد ألابا:

أولى المواجهات التي أبرزها الموقع العالمي ستجمع بين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، ضد المدافع النمساوي دافيد ألابا.

بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

وذكر التقرر أن صلاح، أثبت في الموسم الماضي أنه كان الرجل المناسب في هذه المسابقة الكبيرة بعدد من الأهداف الحاسمة، فيما يحتل حاليًا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.

بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

في المقابل دافيد ألابا هو واحد من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر، والذي ينشط بشكل هجومي كبير، ولكن إنطلاقاته تترك مساحات خلف دفاع بايرن والذي يستطيع صلاح أن ينجح في استغلاله.

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كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

ليفاندوفيسكي وجويل ماتيب:

ثاني المواجهات الشخصية في مباراة الغد ستكون بين البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب قلب الريدز، الذي سيتحمل المسؤولية الكبرى في قلب دفاع ليفربول، في ظل غياب الهولندي فيرجيل فان دايك للإيقاف والكرواتي ديان لوفرين للإصابة.

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

وأشار التقرير إلى أن ماتيب سيلعب دورًا حاسمًا يوم الثلاثاء كمدافع مركزي إلى جانب فابينهو أو لاعب خط وسط دفاعي بديل، موضحًا أنه يجب على ماتيب أن يتولى المسؤولية الأساسية عن تكبيل مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

ألكساندر أرنولد في مواجهة كومان:

ثالث المواجهات الهامة في مباراة الغد، تجمع بين الإنجليزي الشاب ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، والفرنسي كينجسلي كومان الجناح الأيسر للفريق البافاري، وصاحب الثنائية في أخر فوز للفريق في الدوري.

بث مباشر| مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

وذكر تقرير موقع «90min »، أن العائد من الإصابة، أرنولد، والذي شارك كبديل في آخر مباراة ضد بورنماوث، سيتم إشراكه بشكل أساسي ضد هجوم بايرن، وبالتحديد ضد كينجسلي كومان، الجناح الأيسر للزوار، والذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للجهة اليمنى من خط دفاع ليفربول بإنطلاقاته المباشرة.

تياجو ألكانتارا وجورجينيو فاينالدوم:

أخر المواجهات التي قد تكون حاسمة في مباراة الغد، ستتمثل في معركة الاستحواذ على وسط الملعب، والتي يمثلها الإسباني تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان بايرن ميونخ، والهولندي جورجينيو فاينالدوم، لاعب الوسط في كتيبة يورجن كلوب.

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

وأشار التقرير إلى أن بايرن ميونخ إعتاد على بشكل عام على التمتع بحصة الأسد في حيازته للكرة مع عدد كبير من النجوم الموهوبين فنيا في خط الوسط، ويجب أن يسعى ليفربول إلى منع بايرن من هذه السيطرة السيطرة.

كورة star اتش دي كورة ستار.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.. kora star

ويعتبر تياجو ألكانتارا هو المفتاح لفرض إيقاع البافاريين في المناطق الوسطى من الملعب، على الجانب الآخر سيكون فاينالدوم هو العامل الأساسي في منح الريدز أفضلية السيطرة على الكرة في وسط الملعب.