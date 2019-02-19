اونلاين | كورة live يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | koora

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كورة live يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | koora

في قمة مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال يحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلاً على ليفربول في ملعب الأنفيلد في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، في مباراة ينتظرها جمهور الكرة العربية لاسيما وأن محمد صلاح سيكون قائدا لهجوم ليفربول فيها، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر.

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يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار كبير على حساب بورنموث بثلاثية دون، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 65 وبفارق ثلاث نقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، فحتى الآن حقق الريدز 20 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.

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كورة live يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | koora

البايرن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يتصدر الترتيب حاليًا، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ليفركوزن وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض بايرن ميونخ 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر أربع مواجهات، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.

كورة live يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | koora

سيحرس عرين الريدز في اللقاء ضد بايرن ميونخ أليسون، وسيتواجد أمامه رباعي دفاعي مكون من أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فابينيو وروبرتسون، وسيتكون ثلاثي الوسط من ميلنر وهندرسون وفينالدوم، أما الثلاثي الهجومي فبالطبع سيكون صلاح وماني وفيرمينو، وتنقل مباراة ليفربول ضد بايرن في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت في بث سريع.