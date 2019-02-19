شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمام الألمان.. الفرعون المصري صاحب الكلمة العليا والان مع التفاصيل

الخليج 365-

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو مسرح الأنفيلد, والذي سيحتضن الموقعة المنتظرة بين العملاق الإنجليزي ليفربول وضيفه البافاري بايرن ميونخ, ضمن إطار استكمال مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا

وستحفل المباراة بمشاهدة كبيرة من جميع أنحاء العالم لما تمثله من قوى كبيرة, وستلقى متابعة قوية من جانب الوطن العربي, نتيجة لوجود الفرعون محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي, لما يمتلكه اللاعب من شعبية كبيرة حول العالم أجمع.

وتأتي مباراة الليلة للاعب الريدز صلاح تحمل الرقم 10 في تاريخ مواجهات الفرعون المصري مع الفرق الألمانية, سواء بقميص ليفربول أو كل من بازل السويسري واي سي روما الإيطالي, والذي لعب لصفوفهم للعديد من المواسم قبل ارتداء قميص الأحمر.

وواجه صلاح الفرق الألمانية في 9 مناسبات مختلفة "6 لقاءات رسمية و3 ودية", حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في واحدة وتلقى 3 هزائم, بقميص كل من بازل السويسري واي سي روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي, وجاءت المواجهة الأولى مع فرق المانشفات في موسم 2013/2014, حين تقابل مع فريق شالكه بقميص بازل في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا وخسر اللقاءين.

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وعاد الفرعون المصري ليقع مرة أخرى في مواجهة مع الألمان في موسم 2015/2016, ولكن هذه المرة بقميص روما الإيطالي, في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا, وتعادل في اللقاء الأول, وفي الثاني قاد ذئاب العاصمة للفوز بنتيجة 3/2 وسجل هدف من الثلاثية.

ويمر موسمين فقط لا أكثر, ليعود صلاح من جديد ويلتقي بالألمان في موسم 2017/2018, حين أوقعت القرعة الريدز في مواجهة هوفنهايم في دور الـ 64 من دوري أبطال أوروبا, وحقق ليفربول الفوز ذهاباً وإياباً, اللقاء الأول حسمه بنتيجة هدفين لهدف, وفي مباراة العودة ضربت كتيبة كلوب الضيوف بأربعة أهداف لهدفين, شهدت توقيع هدف من الفرعون المصري.

وخاض صلاح 3 لقاءات ودية خارج المحافل الأوروبية, كانت في مقدمتها مباراته أمام بايرن ميونخ عندما كان يدافع عن ألوان بازل السويسري, تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة, وكان اللقاء الثاني في في عام 2017 أمام هيرتا برلين, ولكن بقميص فريق ليفربول الإنجليزي, وأمطر وقتها الريدز شباك الألمان بثلاثية نظيفة, وشارك صلاح في الأهداف بهدف رائع, وجاءت المواجهة الأخيرة في أغسطس 2017 في نهائي بطولة أودي الودية, وسحق الإنجليز بقيادة صلاح العملاق البافاري بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف لم تخلى من توقيع الفرعون المصري بهدف استحق عليه اشادة من الجميع.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية, والعاشرة بتوقيت القاهرة, وينقل اللقاء حصرياً عبر قناة beIN Sports HD2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.