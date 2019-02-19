شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..الاهلي يجتمع لبحث تعديلات جدول مباريات الدوري والكأس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أصدر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، يفيد بعقد إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر النادي بالجزيرة.

وأوضح البيان أن الاجتماع من أجل مناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد حدد يوم 28 من فبراير الجاري موعدًا لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، وهو التاريخ الذي اعترض عليه مجلس إدارة اللقاعة الحمراء في بيان رسمي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية غدًا الأربعاء، في المباراة التي تقام علي ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الثالثة والعشرون بالدورى المصري الممتاز.