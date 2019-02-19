شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة بتروجت قبل مواجهة الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وضمت قائمة بتروجت كلا من :- محمد أبو النجا "بونجا" – أحمد تمساح – حسام حسن – أحمد "زولا" – مؤمن إبراهيم – أحمد "لالا" – محمود صلاح – أحمد عفيفي – أحمد عبد الرسول – محمد فييرا – علي فرج – علي عيد – إبراهيم القاضي – أحمد سالم صافي – أحمد العجوز – حميد ماو – كريس جادي – حمادة طلبة – إسلام صيام – شكري نجيب – محمود عماد – محمد صبحي. يحتل بتروجت المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 19 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى لعبور منطقة الخطر .

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