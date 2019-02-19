شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يبحث عن حل لأزمة ملعب مباراة الهلال السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالإتحاد السكندرى إتصالا هاتفيا بعامر حسين رئيس لجنة المسابقات والمنسق من قبل البطولة العربية لإيجاد مخرج لأزمة مباراة العودة مع الهلال السعودى المقرر لها 25 فبراير الجارى بسبب انشغال الملعب خلال تلك الفترة .

وتنص اللائحة على أن يتدرب الفريق الضيف على ملعب المباراة قبل إقامتها بيومين أى أنه لابد وأن يجرى الهلال تدريباتهم يوم 23 من الشهر الجارى ، على أن يتدرب الإتحاد على نفس الملعب قبل إقامة اللقاء بيوم .

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وتكمن الأزمة فى الوقت الحالى أن الإسماعيلى سيواجه شباب قسطنطينة الجزائرى فى الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا يوم 23 فبراير ، ثم يستضيف الزمالك فريق بيترو أتليتكو الأنجولى فى اليوم الذى يليه وهو ما يحيل دون استضافة تدريبات الإتحاد والهلال السعودى .

من ناحية أخرى يعود الفريق الكروى الأول للإتحاد السكندرى لتدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفنى حلمى طولان على ملاعب النادى بسموحه عقب الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين عقب العودة من السعودية والخسارة فى مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.