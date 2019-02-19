شكرا لقرائتكم شرط جديد قبل الترشح لانتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اجراء تعديلات على شروط الترشح في الانتخابات، في لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

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واتفق مجلس الجبلاية خلال اجتماع الأمس، على السماح لكل من عمل في مجال كرة القدم لمدة 5 سنوات، بالترشح في انتخابات اتحاد الكرة.

يذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا للجمعية العمومية السبت المقبل في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر لمناقشة بعض التعديلات على اللائحة.