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شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراة الجونة وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به الفريق مباراة بيراميدز في تمام الرابعة عصرًا على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل الأساسي كل من: محمود الغرباوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، محمود الجزار، خالد صبحي، أحمد علي، جوناثان أنجويم، وخط الوسط، سيرج اكا، وأكرم توفيق، وإسلام عبد النعيم، وأمامهم، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو»، وأحمد ياسر ريان.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، أحمد سعيد «أوكا»، عمرو سعداوي، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفي، أحمد حسن مكي.
تشكيل الجونة
أما تشكيل بيراميدز فقد جاء على النحو التالى :-
حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - عمرو ميداني - عمر جابر
خط الوسط : محمد فتحي - عبد الله السعيد - كويستيان بينافينتي
خط الهجوم : كينو - جون سيفونتيس - عمر خربين.
البدلاء :- مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - مهند لاشين - محمد مجدي "قفشة" - محمد فاروق -عبد الله بكري - إيريك تراوري
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