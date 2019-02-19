شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس تأجيل تعديل عقد كهربا مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب سقوط فريق الزمالك فى فخ التعادل خلال آخر مبارياته بالكونفدرالية الأفريقية أمام نصر حسين داى الجزائرى فى تأجيل فتح ملف تعديل عقد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب القلعة البيضاء.

ولم تكن بداية الزمالك فى دور المجموعات بالكونفدرالية جيدة حيث خسر أولى مبارياته أمام جورماهيا الكينى وتعادل فى اللقاء الثانى أمام بطل الجزائر.

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ووفقا لمصدر مطلع بالزمالك لـ"الخليج 365" كان من المفترض عقد جلسة بين مسئولى القلعة البيضاء وكهربا لحسم مساءلة تعديل عقده عقب مباراة نصر حسين داى لكن النتيجة السلبية أدت لعدم إقامة الجلسة وتأجيل هذا الملف.

أضاف المصدر أن مساءلة تعديل عقد كهربا أصبحت معلقة فى الوقت الحالى لحين استقرار مسئولو الزمالك على الموعد النهائى للتفاوض مع اللاعب حول تفاصيل عقده الجديد.

وشهدت الفترة الماضية مطالبة كهربا بضرورة تعديل عقده ومساواته مع لاعبى الفئة الأولى بالزمالك وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة .