شكرا لقرائتكم تغييرات جذرية على كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إن كأس السوبر المحلية ستخضع لتغييرات جذرية، حيث سيتم توسيع المنافسة لتشمل أربعة فرق وسيقام الدور قبل النهائي والنهائي خارج إسبانيا.

وقال روبياليس في مؤتمر صحافي دون الكشف عن تفاصيل أو مكان إقامة المباريات: ستقام كأس السوبر المقبلة خارج إسبانيا وسينافس على لقبها أربعة فرق.

وخرج روبياليس، الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد الإسباني في مايو 2018، عن التقاليد الكروية في إسبانيا العام الماضي بعدما جعل كأس السوبر، التي كانت تدشن انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا وكانت تقام بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس ملك إسبانيا، مواجهة من مباراة واحدة بدلا من اثنتين وأقيمت في المغرب، وفاز خلالها برشلونة 2-1 على إشبيلية.

ويعد روبياليس من أشد المعارضين لخطط إقامة مباريات من دوري الأضواء الإسباني خارج البلاد وعرقل اتحاده مقترحا لإقامة مباراة بين جيرونا وبرشلونة الشهر الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.