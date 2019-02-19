شكرا لقرائتكم غندوغان: يجب على سيتي تحقيق "الأبطال" ليصبح من "الصفوة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي، أنه يجب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى يصبح فريقه ضمن الصفوة في القارة.

وأحرز سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات منذ انتقال ملكية النادي إلى مجموعة أبوظبي في 2008 لكنه لم يصل إلى أبعد من قبل نهائي دوري الأبطال.

وقال غندوغان لموقع الاتحاد الأوروبي قبل مواجهة شالكه في دور الستة عشر بدوري الأبطال يوم الأربعاء: إذا كنا نريد أن نصبح ضمن الصفوة على المستوى الدولي فإننا نحتاج إلى الظفر بهذا اللقب.

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وواصل: أعتقد أنه إذا فزنا باللقب في يوم ما سيدخل النادي حقبة جديدة ويصبح في نفس مستوى ريال مدريد وبرشلونة وبايرن أو يوفنتوس، وهذه الأندية التي ربما تفوقنا بخطوة. ربما ليس في أسلوب اللعب لكن كناد على الأقل.

وخرج سيتي من دور الستة عشر ثلاث مرات في آخر خمسة مواسم بينما جاء ظهوره الوحيد في قبل النهائي عام 2016 قبل أن يخسر 1-صفر أمام ريال مدريد في مجموع المباراتين.

وقال لاعب الوسط الألماني : اكتسبنا خبرات عديدة في دوري الأبطال في السنوات الأخيرة ولم تكن كلها إيجابية بكل تأكيد. كان يجب أن نحرز اللقب مرة واحدة على الأقل.

وأضاف: أكبر ضربة كانت الخروج أمام ليفربول الموسم الماضي. لهذا السبب نملك دوافع كبيرة للوصول إلى أدوار متقدمة في هذه المسابقة وأعتقد أننا نملك الإمكانيات المطلوبة.