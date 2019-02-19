حكم سنغالي لقيادة مباراة في البطولة المغربية لكرة القدم

اسماء السيد - الرباط: أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين، عن تعيين طاقم تحكمي من السنغال ، بقيادة الحكم الدولي ماكيت ندياي، لإدارة المباراة التي ستجمع، الأربعاء، بين فريقي مولودية وجدة ونهضة بركان، برسم مؤجل الجولة الـ 16 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية، في بيان لها، أن تعيين حكم سنغالي لإدارة "ديربي الشرق" بالبطولة المغربية، جاء "تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات"، التي تجمعها بعدد من الاتحادات الإفريقية لكرة القدم.

وربط عدد من المتتبعين للبطولة المغربية لكرة القدم بين قرار الجامعة الملكية المغربية والجدل المتواصل، منذ مدة، بخصوص أداء الحكام المغاربة، كان آخر فصوله احتجاج نادي الفتح الرباطي بخصوص أداء الحكم داكي الرداد الذي قاد مقابلته ضد الوداد الرياضي برسم الجولة الـ18.

كما يأتي القرار أياما قليلة بعد اللقاء التواصلي الذي عقدته هيئة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع أندية بطولة كرة القدم الاحترافية، بالصخيرات، ضواحي الرباط، والذي أعلن خلاله فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في معرض تعرضه للهفوات التحكيمية التي عرفتها بعض مباريات البطولة الوطنية، أن هذا يقع في مختلف الدوريات العالمية، باعتبارها جزء من اللعبة، قبل أن يستدرك، قائلا بـ"وجوب العمل على التقليص من تأثيرها، عبر مجموعة من الإجراءات أبرزها اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو "الفار"، انطلاقا من الموسم الكروي المقبل".

وأكد لقجع، خلال ذات اللقاء التواصلي، أن التحكيم يبقى موضوع نقاش على الدوام، لأن كرة القدم تستمد متعتها ونكهتها من الهوامش العاطفية، وليست معادلة رياضية، مؤكدا أنه يجب تفادي الوقوف عند بعض الحالات الاستثنائية، بل أصبحت الدعوة ملحة إلى تبني نقاش عميق وهادف يتسع فيه صدر المتنافسين، مبرزا أن مناقشة موضوع التحكيم الوطني يجب أن يتم بتجرد، مع تشديده على أهمية مجال التحكيم في تطوير كرة القدم وتخليق الممارسة الكروية.