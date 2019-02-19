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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جيرالدو يعوض الأهلى عن غياب رمضان صبحى أمام الداخلية، الزمالك يساوى محمد عبد الغنى بـ"الونش" ويرفع عقده مليون جنيه سنويًا، اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بدون جمهور باستثناء النهائى.

استقر الجهاز الفنى للأهلى على الدفع بالأنجولى جيرالدو فى التشكيلة الأساسية خلال مواجهة الداخلية، المقرر إقامتها غداً الأربعاء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى العام.

استقر مسئولو نادى الزمالك على زيادة قيمة عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض ليكون مناسبًا لما يقدمه اللاعب مع الفريق بعدما أصبح لاعبًا أساسيًا فى الفترة الأخيرة وقدم مستويات متميزة مع الفريق الأبيض.

أسندت لجنة الحكام بالكاف إلى الدولى الجامبى باكارى جاساما إدارة مواجهة الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.

تلقى مسئولو الزمالك طلبًا فى الساعات الماضية من مسئولى فريق طلائع الجيش بشأن الاستفسار عن إمكانية إشراك اللاعبين المعارين من الأبيض مثل أحمد كابوريا وإسلام جمال المعارين من الزمالك للطلائع فى مباراة الفريقين غدًا الأربعاء، المقرر إقامتها على استاد الجيش بالسويس.

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على الحضور إلى تشييع جنازة الناقد الرياضى والإعلامى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى، والمقرر أن يتم تشييعها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بالتنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على إقامة مباريات كأس مصر المتبقية فى الموسم الجارى 2018 – 2019، بدون جماهير والاكتفاء بحضور مجالس إدارات الناديين فقط.

يبدأ ثنائى الأهلى عمرو جمال، ومحمد نجيب مرحلة جديدة من التأهيل خلال 48 ساعة؛ استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعى.