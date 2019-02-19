شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى لقاء العودة بين الاتحاد السكندرى والهلال بسبب ملعب المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندرى اتصالا هاتفيا بعامر حسين رئيس لجنة المسابقات المنسق من قبل البطولة العربية لإيجاد مخرج لأزمة مباراة العودة مع الهلال السعودى المقرر لها 25 فبراير الجارى بسبب انشغال الملعب خلال تلك الفترة.

وتنص اللائحة على أن يتدرب الفريق الضيف على ملعب المباراة قبل إقامتها بيومين أى أنه لابد وأن يجرى الهلال تدريباتهم يوم 23 من الشهر الجارى، على أن يتدرب الاتحاد على نفس الملعب قبل إقامة اللقاء بيوم.

وتكمن الأزمة فى الوقت الحالى أن الإسماعيلى سيواجه شباب قسطنطينة الجزائرى فى الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا يوم 23 فبراير، ثم يستضيف الزمالك فريق بيترو أتليتكو الأنجولى فى اليوم الذى يليه وهو ما يحيل دون استضافة تدريبات الاتحاد والهلال السعودى.

من ناحية أخرى يعود الفريق الكروى الأول للاتحاد السكندرى لتدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفنى حلمى طولان على ملاعب النادى بسموحة عقب الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين عقب العودة من السعودية والخسارة فى مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.